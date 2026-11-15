أكد ياسر قصراوي، مدير دائرة التعليم بوحدة قطاع غزة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن الوضع التعليمي في قطاع غزة مأساوي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد هدم المستقبل في نفوس الأبناء، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم للعملية التربوية والتعليمية في فلسطين، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى استهداف هذا المفصل المهم، باعتبار الطالب لبنة بناء جيل جديد لشعب فلسطين.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ35 للاجتماع المشترك بين مسئولي التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين، بمشاركة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية.

واستعرض قصراوي، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القطاع التعليمي في قطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء آلاف الشهداء من الطلبة والمعلمين والأكاديميين، إلى جانب التدمير الممنهج والمستمر للمدارس والجامعات ورياض الأطفال، والاعتداءات التي تطال التعليم في المناطق المسماة «ج» والقدس وغيرها، ما يتطلب موقفا دوليا حازما لحماية الحق في التعليم ومستقبل الأجيال الناشئة.

وأكد أنه رغم هذه التحديات، فإن الشعب الفلسطيني يواصل العمل بإصرار على إعادة بناء المنظومة التعليمية، باعتبارها أساسا لبناء المستقبل وأداة لإبقاء الأمل حيا لدى الأجيال القادمة.

وأعرب عن تقديره لمصر، قيادة وشعبا، ووزارة التربية والتعليم خاصة، على مواقفها الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني واستيعاب طلبة غزة النازحين إلى مصر.

من جهتها، قالت ممثلة "الأونروا" إن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في "وباء إصابات فظيعة" بين الفلسطينيين، في ظل غياب خدمات إعادة التأهيل.

ومن المقرر أن يرفع المجلس، في ختام اجتماعاته المستمرة على مدار أربعة أيام، تقريرا بتوصياته إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته المقبلة.