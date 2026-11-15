صحة غزة: المنظومة الطبية تواجه ظروفا بالغة الصعوبة جراء الحصار

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، مشيرًا إلى قصف مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس، والذي يقدم خدماته لأكثر من مليون شخص في المحافظات الجنوبية.

وأوضح الدقران، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستهداف أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم مرضى وعاملون بالقطاع الصحي، من بينهم الطبيب الجراح رزق أبو شهيرة، لافتًا إلى أن مجمع ناصر تعرض للاستهداف للمرة السابعة.

وأضاف أن المنظومة الصحية تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة جراء الحصار ومنع دخول الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وأجهزة الأشعة والأكسجين، فضلًا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة المستشفيات وقدرتها على تقديم الخدمات العلاجية.

وعلى مدار سنوات، تعرضت البنية التحتية للقطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاعتداءات متكررة، طالت مستشفيات غزة والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، وأثرت على قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات العلاج والرعاية للفلسطينيين.

ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، اتسع نطاق استهداف الاحتلال الإسرائيلي؛ ليشمل عددًا من المستشفيات والمنشآت الطبية، وسط مزاعم إسرائيلية بوجود عناصر من حركة حماس داخل هذه المنشآت واستخدامها لأغراض عسكرية.