الصليب الأحمر: الحوثيون يفرجون من جانب واحد عن 600 محتجز على خلفية النزاع في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، أن جماعة الحوثي أفرجت من جانب واحد عن 600 شخص كانوا محتجزين على خلفية النزاع في اليمن، مؤكدة أنها قدمت الدعم الإنساني للعملية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن مندوبين تابعين لها أجروا، قبيل الإفراج، مقابلات خاصة مع جميع المحتجزين، كما ساعدوا في تهيئة عودتهم إلى ديارهم بكرامة.

وأشارت إلى أن فريقًا طبيًا تابعًا لها أجرى فحوصًا لتقييم حالتهم الصحية، ورتّب تقديم المساعدة الإضافية للحالات التي تستدعي ذلك.

وأضافت أن عملية الإفراج جاءت بمبادرة من اللجنة الوطنية لشئون الأسرى، ولا تندرج ضمن اتفاق ستوكهولم، مؤكدة أنها لم تشارك في تحديد هويات المفرج عنهم أو عددهم.

وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للقيام بدور الوسيط المحايد، بناءً على طلب أطراف النزاع، لتيسير أو دعم عمليات الإفراج عن المحتجزين أو نقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، مشيرة إلى أن هذا الدور يأتي امتدادًا لجهودها الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية.