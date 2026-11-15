أمير قطر ورئيسة فنزويلا بالإنابة يبحثان التعاون في قطاع الطاقة وأمن الإمدادات

بحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيسة فنزويلا بالإنابة، ديلسي رودريجيز جوميز، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، إلى جانب أمن الإمدادات، وذلك خلال مباحثات رسمية عقدت اليوم في الديوان الأميري بالدوحة.

واستعرض الجانبان، خلال المباحثات، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب أمير قطر بالرئيسة الفنزويلية والوفد المرافق لها، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون. من جانبها، أعربت رودريجيز عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة رغبة بلادها في توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

كما وجهت الشكر إلى دولة قطر على دعمها ومساندتها لفنزويلا، ولا سيما في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.

وشارك في المباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشئون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين القطريين.

كما ضم الوفد الفنزويلي عددًا من المسئولين، من بينهم نائب الرئيس للقطاع الاقتصادي ورئيس بنك فنزويلا، كاليستو أورتيغا، ووزيرة المحروقات باولا هيناو، ووزير الخارجية والتجارة الدولية أوليفر بلانكو.

وسبق المباحثات الرسمية لقاء ثنائي بين أمير قطر ورئيسة فنزويلا بالإنابة، تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.

وأقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة غداء تكريمًا لرودريجيز والوفد المرافق لها، عقب مراسم استقبال رسمية لدى وصولها إلى الديوان الأميري.