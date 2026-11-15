تشييع رفات 70 جثمانا بقطاع غزة

شيّع أهالي قطاع غزة، اليوم الأحد، رفات نحو 70 جثمانا انتشلوا من تحت أنقاض المنازل المدمرة بمناطق مختلفة في شمال قطاع غزة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة الأقصى الفضائية، "الأقصى نت"، اليوم عن حامد عبد القادر، أحد أفراد طواقم الدفاع المدني قوله إن "عملية انتشال الشهداء نُفذت بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستمرت على مدار 30 يوماً، بواقع 231 ساعة عمل باستخدام الجرافات والمعدات الثقيلة".

وأوضح أن "طواقم الدفاع المدني لا تستطيع بمفردها انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، في ظل انعدام الإمكانيات والمعدات والآليات اللازمة، لا سيما في شمال قطاع غزة".

وأضاف أن "عمليات الانتشال شملت نحو 50% من الشهداء في المنطقة المستهدفة، بينما تعذر الوصول إلى بقية الجثامين"، مشيراً إلى أن معظم الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام من الأطفال والنساء وكبار السن.

من جهته، قال مفتي المسجد العمري الكبير، الدكتور نمر أبو عون، إن "الأهالي شيّعوا نحو 70 شهيداً جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، بعضهم ارتقوا قبل عام أو عامين، فيما تعود حالات أخرى إلى نحو ثلاثة أعوام".

وذكر أن "عائلات الشهداء ظلت تنتظر عودة أبنائها، على أمل العثور عليهم أحياء، قبل أن تتمكن أخيراً من تشييعهم ودفنهم بعد سنوات من الفقد والانتظار".