صحفي فلسطيني يتعرض للتنكيل والتهديد بالقتل خلال احتجازه لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

كشف الصحفي والناشط الفلسطيني محمد هشام حرييني، في شهادة أدلى بها لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن تعرضه للضرب والتعصيب والاحتجاز القسري لمدة ست ساعات على يد جنود إسرائيليين في منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُفرج عنه دون توجيه أي تهمة له.

تفاصيل الاعتقال والانتهاكات

وأوضح حرييني، الذي يكتب لعدد من المنصات الإعلامية العربية، أن جنوداً إسرائيليين داهموا منزله في قرية التواني قرابة الساعة الرابعة والنصف عصراً واقتادوه بالقوة، إذ أجبروه على الركوع وعصبوا عينيه بكيس قمامة مستعمل ذي رائحة كريهة، قبل نقله إلى قاعدة "سوسيا" العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن حرييني قوله إن معاملة الجنود ازدادت قسوة بعد أن أجبروه تحت وطأة الضرب على فتح هاتفه واكتشفوا عمله كصحفي وناشط يوثق الانتهاكات في المنطقة، مضيفاً: "قيدوا يديّ بأربطة بلاستيكية وألقوني على الأرض معصوب العينين طوال ست ساعات، وحرموني من الماء والطعام ودخول دورة المياه، وعندما طلبت ذلك قالوا لي: سنتركك تموت هنا، أنت هنا لتموت فقط".

تفنيد الرواية الإسرائيلية

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي في رد لـ"الإندبندنت" أن الشاب اعتُقل "بعد اقترابه من تجمع إسرائيلي في تلال الخليل الجنوبية بطريقة مريبة"، مدعياً أن جنوده مخولون باحتجاز المشتبه بهم لمدة ست ساعات، وأنه "لا علم لديه بادعاءات إساءة معاملة المحتجز".

لكن لقطات كاميرات المراقبة التي اطلعت عليها ونشرتها صحيفة "الإندبندنت" فندت الرواية العسكرية بالكامل؛ إذ أظهرت الجنود وهم يتوجهون مباشرة إلى منزل حرييني في قريته ويستدعونه للخارج قبل اعتقاله.

تداخل أدوار الجيش والمستوطنين

وسلط التقرير الضوء على تلاشي الحدود الفاصلة بين الجنود النظاميين والمستوطنين المسلحين في الضفة الغربية؛ إذ أكد حرييني، أن المجموعة التي احتجزته تتبع لوحدات الدفاع الإقليمي المعروفة باسم "هاجمار"وهي وحدات عسكرية شُكّلت حصرياً من المستوطنين عقب أحداث السابع من أكتوبر— وتنحدر من بؤرة "حفات ماعون" الاستيطانية غير القانونية والمجاورة لقريته، والتي تشتهر بتورط مستوطنيها في اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين.

واختتم الصحفي الفلسطيني، حديثه للصحيفة، بمناشدة المجتمع الدولي لفرض عقوبات جدية على المستوطنين والجنود المتورطين، مؤكداً أن ما جرى معه يتكرر يومياً بحق سكان مسافر يطا بهدف ترهيبهم ودفعهم للرحيل.