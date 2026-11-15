إيران تتوعد بـ مفاجآت كثيرة: بدء الحرب بيد العدو لكن نهايتها بأيدينا

توعدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بالرد على أي تحرك عسكري معادٍ، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية حققت تطورًا كبيرًا في قدراتها الهجومية والدفاعية، على المستويين الكمي والنوعي.

وقال المتحدث باسم اللجنة، قشقاوي، خلال مؤتمر صحفي، إن «بدء الحرب بيد العدو، لكن نهايتها ستكون بأيدينا»، مشددًا على أن طهران لن تخوض أي مواجهة وفق الجدول الزمني الذي يحدده الطرف الآخر.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن قشقاوي، قوله إن القوات المسلحة أعلنت عزمها توسيع النطاق الجغرافي للعمليات، مشيرًا إلى أن المعلومات والتقارير التي حصلت عليها لجنة الأمن القومي خلال لقاءاتها الأخيرة مع قادة القوات المسلحة تؤكد حدوث تطور ملحوظ في القدرات العسكرية الإيرانية.

وأضاف أن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي شهدتها حرب الاثني عشر يومًا وحرب الأربعين يومًا، محذرًا من أن أي عمل عدائي ضد إيران سيقابَل، بحسب تعبيره، بمفاجآت عديدة.

وشدد المسئول الإيراني على ضرورة بقاء القوات المسلحة في حالة تأهب واستعداد دائمين، مؤكدًا أن بلاده لم تكن الطرف البادئ بالعدوان، وأن تحركاتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني، قال قشقاوي إن إيران تعتبر نفسها، من منظور القانون الدولي، في حالة حرب، لافتًا إلى أن وضع الخليج العربي وبحر عُمان يُعد، وفقًا لتقدير طهران، وضعًا حربيًا بموجب القانون الدولي ومواقف الأمم المتحدة.



