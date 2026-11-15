رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما دامت المقاومة مستمرة

قال اللواء محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، إن أحداث السابع من أكتوبر مثلت ضربة قاسمة لإسرائيل على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية، رغم ما تعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبرًا أن فشل منظومة «الإنذار المبكر» يلاحق قادة الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

وفي تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، أوضح اللواء المصري أن إسرائيل تعتمد حاليًا على سياسة القوة المفرطة، وإنشاء المناطق العازلة، والسيطرة على أراضٍ في غزة وسوريا ولبنان، مشددًا على أن هذه السيطرة لن تدوم في ظل بقاء جميع الجبهات مفتوحة، وغياب أي شعور بالأمن لدى المجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى إدراك الشارع الإسرائيلي بأن السياسيين يسعون لاستمرار الحرب لتحقيق مكاسب شخصية، وسط عجز نتنياهو عن تشكيل حكومة مستقرة بالتحالف مع الأحزاب المتطرفة.

واختتم رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات بالتأكيد على أن الاحتلال قد يسيطر جغرافيًا مؤقتًا، لكنه لن يحقق الأمن طالما استمر صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا سبيل أمام إسرائيل سوى الدخول في مفاوضات جادة لإقامة الدولة الفلسطينية.