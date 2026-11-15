إسبانيا تعلن وصول نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال اليومين الماضيين

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، اليوم الأحد، وصول نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري عن طريق البحر، خلال اليومين الماضيين.

وتعد مجموعة الجزر الإسبانية، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، واحدة من نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين - ومعظمهم من غرب أفريقيا - إلى البلاد، حيث يحاولون عبور المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر، بواسطة قوارب متهالكة.

وأفادت وزارة الداخلية بوصول أكثر من 13 ألف مهاجر إلى جزر الكناري من أصل ما يزيد قليلا على 28 ألف،وصلوا إلى إسبانيا بحرا، خلال الفترة بين يناير وأواخر أكتوبر الماضي.

وذكرت خدمة الإنقاذ البحري أنها قدمت المساعدة لعدد 1324 مهاجرا، على متن 14 قاربا مطاطيا، وصل أغلبهم إلى جزيرة "إل هييرو". ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي اليومي المسجل على هذا الطريق، وهو 1461 شخصا، والذين كانوا قد تم إنقاذهم في السابع من نوفمبر عام 2020.