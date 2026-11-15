فينجر يقرر عدم منافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا

وكان فينجر يدرس إمكانية خوض السباق الانتخابي، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، القول، أنه قرر الانسحاب وعدم الترشح.

وتعرض إنفانتينو لموجة الانتقادات بسبب خطته التي لم يكتب لها النجاح، لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان من المتوقع أن يحظى فينجر، الذي يشغل منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أمس السبت أن فينجر لن يواجه إنفانتينو في انتخابات فيفا.

ويتمتع فينجر بمصداقية كبيرة في أوساط كرة القدم العالمية، وبالتالي فإن عدم ترشحه قد يمثل دفعة مهمة لإنفانتينو في مسعاه للفوز بولاية رئاسية رابعة.

ولا يزال يويفا يأمل في العثور على مرشح بديل قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات يوم الأربعاء المقبل.

وكان رامون فيجا، مدافع توتنهام السابق، أول من أعلن ترشحه لرئاسة فيفا في أكتوبر الماضي، كما أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، نيته خوض الانتخابات.

لكن "بي بي سي" علمت أن تاشيما، البالغ من العمر 68 عاما، لم يتمكن حتى الآن من الحصول على التأييدات الخمسة المطلوبة من الاتحادات الأعضاء قبل الموعد النهائي يوم الأربعاء المقبل، لكنه "لا يزال يبذل جهودا كبيرة" لاستكمال إجراءات ترشحه.