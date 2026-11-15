أسامة ربيع يعلن عودة الخط الملاحي ONE للعبور من قناة السويس بعد توقف

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة، بمرور سفينة الحاويات "ONE CONTINUITY"، الأحد، ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا.

تتبع السفينة الخط الملاحي ONE، ويبلغ طولها 320 مترًا، وعرضها 46 مترًا، بحمولة كلية 88 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 8110 حاويات مكافئة، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية FE1 التي يشغلها التحالف الملاحي Premier Alliance، والذي يضم أيضًا الخطين الملاحيين "HMM" و"Yang Ming"، وتربط الخدمة بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

وأكد ربيع، أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس تثبت أن القناة هي الخيار المستدام لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب، خاصة أن قناة السويس نجحت في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء منذ بداية أزمة البحر الأحمر، ومتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات السوقية، بما ساهم في تحقيق التنسيق اللازم لعودة الخطوط الملاحية بصورة تدريجية تمهيدًا للعودة الكاملة.

وأشار ربيع، إلى جاهزية القناة للعمل بكامل طاقتها واستقبال عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور مجددًا من القناة، لافتًا إلى أنه من المقرر عودة 3 خدمات ملاحية أخرى تابعة للتحالف الملاحي Premier Alliance للعبور من القناة بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

من جهته، أكد الربان Oleksandr Shumakov، كابتن السفينة، أن العودة للعبور من قناة السويس تُعد أمرًا في غاية الأهمية للخط الملاحي، لما تحققه القناة من وفر في المسافة بين آسيا وأوروبا، ينعكس على وصول البضائع بصورة أسرع وتقليل استهلاك الوقود، وذلك بدلًا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأشاد ربان السفينة بالمستوى المتميز للخدمات الملاحية التي قدمتها الهيئة خلال رحلته عبر القناة، وما لمسه من تعاون من مرشدي القناة والقاطرات المصاحبة، معربًا عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي للقناة عبر زيادة مناطق الازدواج وتوسعة بعض القطاعات، بما يجعل الملاحة بالقناة أيسر وأكثر أمانًا.