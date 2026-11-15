التنمية المحلية تطلق مبادرة من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع لتعزيز الابتكار البيئي لدى الشباب

- منال عوض: المبادرة تستهدف تمكين الشباب من توظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال مشروع الغردقة الخضراء، وبالتعاون مع جامعة الغردقة، مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع | Make it Real»، بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلي محافظة البحر الأحمر، والمدير العام لفندق هيلتون الغردقة بلازا، والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة الخضراء، إلى جانب ممثلين عن المشروع وجامعة الغردقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية بمدينة الغردقة، وتشجيعهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكار قابلة للتطبيق واختبارها على أرض الواقع، كما تعكس أهمية تعزيز دور الشباب والجامعات في دعم جهود الاستدامة البيئية، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية.

وأشارت إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة يمثلان أحد المحاور المهمة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة.

وأضافت عوض، أن المبادرة تستهدف تشجيع الطلاب على تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز مشاركتهم في جهود التحول نحو الاستدامة، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسئولية البيئية والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة.

وأوضحت أن المبادرة تقوم على تكوين فرق عمل واختيار أحد مسارين رئيسيين، هما المخلفات البحرية والسياحة المستدامة، لتحديد المشكلات البيئية الفعلية بمدينة الغردقة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول لها، ثم العمل على تطويرها وتجربتها وقياس نتائجها على أرض الواقع، انطلاقًا من فكرة أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تخيل التغيير، بينما تقع مسؤولية تحويل هذا الخيال إلى واقع على عاتق الشباب.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تمتد على مدار ثلاثة أشهر، وتستهدف توعية 100 طالب وطالبة بالتحديات البيئية، ودعمهم في تطوير أفكارهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة والابتكار، وصولًا إلى عرض الحلول والمخرجات أمام صناع القرار والخبراء والجهات المعنية.