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تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بينما هبط مؤشر بورصتي الكويت والسعودية.

وجاء أداء أسواق المال على النحو التالي:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في اداء مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 32.06 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند 52187.21 نقطة.

وجاء سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 19.97% ليغلق عند 7.15 جنيه، بينما كان سهم شركة عبر المحيطات للسياحه الأكثر انخفاضا بنسبة 6.25% ليغلق عند 0.06 جنيه.

بورصة السعودية

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 0.66%، مسجلا 10.258 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 2.70 تريليون ريال.

وتصدر سهم شركة رؤوم التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95% ليغلق عند 81.25 ريال، بينما تصدر سهم شركة هرفي للخدمات الغذائية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.22% ليغلق عند 12.95 ريالا.

- السوق الكويتية

انخفض مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.29% عند مستوى 8.991 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 94.35 مليون دينار.

وجاء سهم شركة رؤوم التجارية صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95% ليغلق عند 170 فلسا، في حين تصدر سهم بنك جي إف قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 2.48% ليغلق عند 157 فلسا كويتيا.