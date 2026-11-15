علي ماهر يستبعد محمد عبد المنعم من بعثة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

قرر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد محمد عبد المنعم من بعثة الفريق المتجهة إلى مالاوي، لاستكمال برنامجه العلاجي، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

ويعاني محمد عبد المنعم من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، كان تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي.

وجاء قرار استبعاد المدافع الدولي قبل المران الصباحي الذي خاضه المنتخب اليوم الأحد، بعد التنسيق بين علي ماهر والدكتور محمد أبو العلا، في ظل حاجة اللاعب إلى مواصلة برنامجه العلاجي.