علي ماهر يستبعد محمد عبد المنعم من بعثة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

قرر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد محمد عبد المنعم من بعثة الفريق المتجهة إلى مالاوي، لاستكمال برنامجه العلاجي، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.
ويعاني محمد عبد المنعم من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، كان تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي.
وجاء قرار استبعاد المدافع الدولي قبل المران الصباحي الذي خاضه المنتخب اليوم الأحد، بعد التنسيق بين علي ماهر والدكتور محمد أبو العلا، في ظل حاجة اللاعب إلى مواصلة برنامجه العلاجي.
وتغادر بعثة منتخب مصر إلى مالاوي، عصر اليوم، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، يليه منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين، ثم مالاوي ثالثًا بـ3 نقاط من 3 مباريات، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط من مباراتين.