حكم ليبي لإدارة مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر المقبل، على ملعب علي عمار بالجزائر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم حكمًا للساحة، ويعاونه التونسي خليل حساني مساعدًا أول، والليبي عليات محمد منجي مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى الليبي المبروك محمد مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين السوداني عبد العزيز ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه الليبي عبد الرزاق أحمد.

واختار الاتحاد الأفريقي، التونسي بلحسن بسامرة مراقبًا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبًا للحكام.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.