- القناة 14 العبرية: نتنياهو يتمسك بتولي رئاسة الحكومة أولا في حال التوصل لاتفاق

- القناة 13 العبرية: يشار يصر على تولي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء رافضا أي اتفاق على مبدأ التناوب

- يديعوت أحرونوت: هناك فرص تشكيل حكومة وحدة ضئيلة للغاية

تتجه الأنظار في إسرائيل، مساء الأحد، إلى اجتماع مرتقب بين وفدين من حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، و"يشار" بقيادة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة؛ لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات جوهرية بشأن رئاستها وتركيبة الائتلاف الحاكم.

ويسعى الليكود، إلى طرح تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، أو ضمان توليه رئاستها أولا في حال الاتفاق على صيغة تناوب، دون إشراك الأحزاب العربية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

في المقابل، يتمسك آيزنكوت، وفق وسائل الإعلام ذاتها، بشروط تشمل استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير من الحكومة، بجانب مطالبته بتولي رئاسة الوزراء، ما قد يعرقل التوصل إلى تفاهم.

وترصد الأناضول مواقف الحزبين قبيل الاجتماع المرتقب، وأبرز نقاط الخلاف بشأن تشكيل الحكومة، بجانب تقديرات وسائل الإعلام العبرية لفرص التوصل إلى اتفاق، والمسارات السياسية الأخرى التي يتحرك عبرها آيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي.

ومن المقرر، أن يمثل "الليكود" في المفاوضات مع "يشار" رئيس كتلته البرلمانية أوفير كاتس والمحامي ميخائيل رابيلو، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية الخاصة نقلا عن الحزب، الأحد.

وحدد حزب "يشار"، في بيان اليوم، ممثليه في الاجتماع، وهما يوآف هوروفيتس، الرئيس السابق لطاقم مكتب نتنياهو، وعضو الكنيست حيلي تروبر.

موقف الليكود

ونقلت القناة 14 العبرية، المحسوبة على اليمين والمقربة من نتنياهو، عن مسئول في الليكود قوله، الأحد، إن المفاوضات ستجري "دون أي شروط مسبقة"، بهدف إتاحة المجال لحوار مفتوح وجوهري بين الجانبين، وتجنب وضع عقبات قد تعرقلها قبل انطلاقها.

وأكد المسئول، أن نتنياهو يعتبر جميع أحزاب اليمين والكتل الحريدية (الدينية اليهودية المتشددة) "شركاء كاملين" لليكود، قائلًا إن "هذه شراكة طبيعية وممتدة منذ سنوات طويلة، ولا مجال للتشكيك فيها"، وإن الحزب "لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة بالتخلي عن هؤلاء الشركاء أو الإضرار بمكانتهم".

وبشأن احتمال مطالبة آيزنكوت بإشراك أحزاب من المعسكر السياسي المقابل، أوضح المسئول أن نتنياهو "لن يقاطع الأحزاب" التي قد يطلب آيزنكوت ضمها إلى الحكومة.

لكنه شدد على أن هدف الليكود هو "تشكيل حكومة صهيونية لا تكون خاضعة لكتل عربية تعارض وجود دولة إسرائيل"، معتبرا أن ذلك يمثل "خطا أحمر ليس مطروحا للتفاوض".

وفيما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، قال المسئول، إن نتنياهو يتمسك بتولي المنصب أولا، باعتباره زعيم الحزب الأكبر في الكنيست، الذي يمتلك 27 مقعدا من أصل 120، خلال المرحلة الأولى من ولاية الحكومة.

وبحسب القناة، "وفقا لهذا الطرح، فإن الحجم السياسي وتفويض الناخبين هما اللذان يحددان هوية رئيس الحكومة في البداية، وليس الاتفاقات السياسية التي قد تطمس نتائج الانتخابات".

وخلص المصدر، إلى أن تصريحات قيادة الليكود تهدف إلى إظهار الاستعداد للتفاوض، مع التمسك في الوقت نفسه بثوابت الحزب بشأن تركيبة الحكومة وشركائه التقليديين ومسألة التناوب.

موقف يشار

في المقابل، أفادت القناة 14، بأن الشروط التي وضعها حزب "يشار" قبل الاجتماع تشمل تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، مع استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير.

وأضافت أنه من المتوقع، وفق تقديرات في الأوساط السياسية، أن يطالب الحزب بتولي آيزنكوت رئاسة الوزراء أولا، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن التناوب على المنصب.

ورجحت القناة، أن يكون اجتماع الأحد "استكشافيا بالأساس، يعرض خلاله الطرفان مواقفهما الأولية"، في ظل استمرار الخلافات بشأن رئاسة الحكومة وتركيبة الائتلاف والتناوب على المنصب.

وأشارت إلى أن فرص تجاوز هذه الخلافات لا تزال غير واضحة، مع دخول آيزنكوت الأسبوع الثاني من المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، والمقدرة في مجملها بـ28 يوما، قابلة للتمديد 14 يوما إضافيا.

وفي السياق، رجحت القناة 13 الخاصة، الأحد، أن يصر "يشار" خلال مفاوضاته مع الليكود، على تولي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء رافضا أي اتفاق على مبدأ التناوب.

وأوضحت نقلا عن مصادر لم تسمها أن حزب "يشار" يسعى إلى "وضع صيغة تتيح لنتنياهو التركيز على الشئون الدبلوماسية".

وقالت إنه من المتوقع أيضا أن يتواصل حزب آيزنكوت مع "حزب الصهيونية الدينية"، بزعامة بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت القناة عن مصادر في الدائرة المقربة من آيزنكوت: "نحن منفتحون على تقديم تنازلات، لكن ليس فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء".

فرص ضئيلة

وفي سياق متصل، شككت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، في إمكانية أن تسفر المفاوضات بين الليكود و"يشار" عن نتائج ملموسة.

وقالت الصحيفة: "في هذه المرحلة من المفاوضات على الأقل، تبدو احتمالية تشكيل حكومة تضم أكبر حزبين في الكنيست ضئيلة للغاية".

وأوضحت أن نتنياهو يطالب بتشكيل حكومة وحدة برئاسته، فيما لا يبدي آيزنكوت؛ استعدادا لمناقشة اتفاق للتناوب على المنصب.

ونقلت عن وزير بارز في الليكود، لم تسمه، قوله إن "نتنياهو سيصر على تولي رئاسة الحكومة أولا في إطار اتفاق تناوب"، في حال تشكيل حكومة وحدة.

وأرجع ذلك إلى رغبة نتنياهو في "ضمان اتفاق يجعله مرشحا توافقيا لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات المقررة في مايو 2028".

ورأت الصحيفة، أن تمسك الطرفين بموقفيهما يحول دون التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هوية رئيس الحكومة، معتبرة أن الاجتماع المرتقب "رمزي بالأساس ولا يحمل دلالات جوهرية".

نتنياهو "يناور"

يأتي ذلك وسط استمرار التوتر بين الطرفين، إذ اتهم آيزنكوت نتنياهو، مساء السبت، بمحاولة تضليل الرأي العام عبر ما وصفه بـ"خدعة جديدة"، إثر دعوته إلى مفاوضات لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، رغم الاتفاق مسبقا على عقد اجتماع بين فريقي التفاوض الأحد.

واعتبر آيزنكوت، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، دعوة نتنياهو "مناورة إعلامية أخرى"، متهما إياه بمواصلة إثارة الانقسام والتحريض السياسي رغم حديثه عن الوحدة.

وشدد على أن انضمام الليكود إلى حكومة طوارئ برئاسته مشروط بالاعتراف بالمبادئ التي طرحها والابتعاد عن القوى المتطرفة.

كما دعا الليكود وحزب "الصهيونية الدينية"، إلى دعم مرشح "معسكر التغيير" متان كهانا لرئاسة الكنيست في تصويت مقرر الثلاثاء المقبل، معتبرا أن موقفهما سيكشف مدى جديتهما بشأن إقامة شراكة سياسية.

وكان نتنياهو قد أعلن، في بيان مصور، أن محادثته مع آيزنكوت، اليوم الخميس، عززت قناعته بضرورة تشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب التي تدعم إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مدعيا أنها وحدها القادرة على مواجهة التهديد الإيراني.

3 مسارات لتشكيل حكومة

وفي سعيه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجري آيزنكوت مفاوضات سياسية عبر 3 مسارات منفصلة، أحدها الحوار مع الليكود ونتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت الصحيفة، أن المسار الثاني يتمثل في التفاوض مع الأحزاب الحريدية بشأن تشكيل حكومة بالتعاون معها، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تجري بهدوء وسرية إلى حد كبير، أو كما وصفها آيزنكوت: "ما خفي أكثر مما هو معلن".

أما المسار الثالث، فيشمل مفاوضات مع الأحزاب العربية بشأن التصويت في الكنيست، بما في ذلك تغيير رئيس البرلمان وتعيين أعضاء من "معسكر التغيير" لرئاسة اللجان البرلمانية المختلفة.

وحدة زائفة

وفي موقف معارض للتقارب مع الليكود، حذرت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من حزب "إسرائيل بيتنا" (أحد أحزاب معسكر التغيير) بزعامة أفيغدور ليبرمان، حزب آيزنكوت من إبرام اتفاق مع نتنياهو.

وقالت مالينوفسكي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد: "إبرام صفقة مع نتنياهو مثل إبرام صفقة مع محتال تيندر، ومن المهم أن يفهم الجميع ذلك".

وأشارت إلى الفيلم الوثائقي "محتال تيندر" (The Tinder Swindler)، الذي يروي قصة محتال إسرائيلي استدرج نساء عبر تطبيق المواعدة "تيندر" وسرق أموالهن، بعدما أوهمهن بأنه نجل ملياردير يعمل في تجارة الألماس، رغم أنه مجرد شاب من أسرة فقيرة.

وأضافت مالينوفسكي: "عندما يكون نتنياهو في موقع قوة، فإنه يحرض ويثير الانقسام، وعندما يكون في مأزق ويشعر بأن الكرسي يحترق من تحته، يتحدث عن وحدة زائفة ويبحث عن المغفل التالي الذي سيصدق ذلك".

وتابعت: "آمل بشدة ألا يكون هناك من يشتري الأوهام التي يحاول بيعها".

ويُعد نتنياهو أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في المنصب، إذ تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996، ثم عاد إليها عام 2009 واستمر حتى 2021، قبل أن يتولى المنصب مجددا في ديسمبر 2022.

وفي نوفمبر 2019، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إليه لائحة اتهام في قضايا فساد، تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه إليه اتهامات جنائية وهو في منصبه.