جهاز تنمية المشروعات يوقع ملحقين تكميليين لاستكمال تطوير منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء

استقبل مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والوفد المرافق له بمقر الجهاز، حيث وقع الجانبان ملحقين تكميليين أحدهما لاستكمال تطوير منطقة عزبة خير الله بالقاهرة بقيمة 10 ملايين جنيه، والآخر لاستكمال تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن "المنحة الاضافية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقام بتوقيع العقود الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والأستاذ مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وذلك بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والأستاذ مصطفى الجنزوري رئيس قطاع المكاتب الإقليمية والأستاذ رميح عبد الحسيب رئيس المنطقة الأولى بالجهاز وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الجهات الدولية والشركاء المحليين وأجهزة الدولة للعمل على تهيئة البيئة لتصبح ملائمة سواء لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بدعم وتنمية البنية التحتية الأساسية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية والمكتظة بالسكان.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن سعادته بالتواجد في المقر الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات، متمنيًا للأستاذ مصطفى حسن الرئيس التنفيذي للجهاز وفريق العمل التوفيق في المهام الخاصة بدعم وتنمية المشروعات، ومشيدًا بالدور الحيوي والمحوري الذي يضطلع به الجهاز في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتنمية المجتمعية في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، ومشددًا على استعداد المحافظة التام لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية.



ووجه المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهما المستمر وتعاونهما المثمر وشراكتهما الفاعلة مع أجهزة الدولة في تنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة تلك المعنية بتطوير البنية التحتية في المناطق غير المخططة بما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين.



وأوضح أن الملحقين التكميليين الذين تم توقيعهما يمثلا استكمالًا لمسيرة التطوير والتنمية المجتمعية في منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء والتي بدأت عام 2017، موجهًا بضرورة تفعيل كافة سبل التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني النشطة في تلك المناطق لضمان تعظيم الاستفادة وتحقيق الأثر التنموي المستدام.

وأوضح حسن أن توقيع الملحق التكميلي الثاني مع محافظة القاهرة والخاص بتطوير منطقة عزبة خير الله بالقاهرة يهدف لاستكمال أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين كافة مكونات المشروعات بالمنطقة، لافتا إلي أن التمويل الإجمالي المخصص لتطوير المنطقة ارتفع ليصل إلي 36.5 مليون جنيه ( تشمل العقد الأساسي بقيمة 13 مليون جنيه، والملحق الأول بقيمة 13.5 مليون جنيه ) موضحا أن هذه المشروعات وفرت نحو 12 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منها نحو 25 ألف مواطن.

وتابع الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم أيضا توقيع الملحق التكميلي الأول لعقد تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة 8 ملايين جنيه، مما يرفع إجمالي التمويل المخصص للمنطقة إلى 22 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 10 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، ويستفيد من أعمال التطوير حوالي 25 ألف مواطن.

وأشاد مصطفى حسن بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا أن تمديد وزيادة التمويلات يعكس ثقة الجهات الدولية في قدرة جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ المبادرات التنموية بكفاءة عالية وإدارة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بمعيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور وليد درويش أن الأعمال التكميلية بمنطقة عزبة خير الله تتضمن استكمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بالمنطقة بحارة أمين وشارع حسن أبو النجا ، إلى جانب استكمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة فؤاد جلال الابتدائية لخدمة أهالي المنطقة في حين يتم في منطقة الزاوية الحمراء استكمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بأرض حوض العجوز.