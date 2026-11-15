نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حكومة الاحتلال تنفذ سياسة تطهير عرقي وتضاعف الاستيطان بالضفة

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني تحسين الأسطل، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتبنى سياسة فاشية تهدف إلى قضم الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة بدعم من إدارة ترامب، مشيرًا إلى مضاعفة الاستيطان عشر مرات خلال الأشهر الماضية، وتسليح المستوطنين، وفرض قيود مشددة عبر نحو 1200 حاجز عسكري لعزل المدن والقرى الفلسطينية.

وفي تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، أوضح الأسطل، أن الاحتلال يسيطر في قطاع غزة على 70% من المساحة، وأخلى محافظة رفح بالكامل، وثلثي محافظة خان يونس، ومحافظة الشمال برمتها، ممارسًا عمليات تطهير عرقي وإبادة عبر القصف المدفعي والجوي ونسف المباني، وشطب 3 مدن و13 قرية عن وجه الأرض.

وفي الشأن الإعلامي، أعلن نائب نقيب الصحفيين أن النقابة توثق جرائم الاحتلال كافة وتعرضها على وسائل الإعلام العالمية، رغم دفع ثمن باهظ تمثل في استشهاد أكثر من 264 صحفيًا، وإصابة أكثر من 600 آخرين، وتدمير ما يزيد على ألف مؤسسة إعلامية، فضلًا عن إجبار المئات على مغادرة الضفة الغربية وغزة.

واختتم الأسطل، بالتأكيد على استمرار الصحفيين في أداء رسالتهم ونقل الحقيقة للعالم رغم توقف 99% من القدرات الإعلامية في غزة ومحاولات الاحتلال حجب المعلومات، لافتًا إلى فشل القضاء الإسرائيلي في منع الصحفيين الأجانب من الوصول وتغطية جرائم القتل والانتهاكات.