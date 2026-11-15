ترامب يُحمل إدارة بايدن مسئولية تأخر تطوير قطاع الطيران الأمريكي

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدارة سلفه جو بايدن، مسئولية تراجع البنية التحتية لقطاع الطيران، وتأخر تطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، مطالبًا الكونجرس بالموافقة العاجلة على التمويل اللازم لتحديثها.

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»، الأحد، إن إدارة بايدن أساءت إدارة ملف الطيران وأنفقت أموالًا طائلة دون تحقيق النتائج المرجوة، منوهًا أن الأمر أدى إلى تفاقم مشكلات الأنظمة القديمة والمتهالكة.

وأضاف أن «إدارته تمتلك المعرفة والخطة اللازمة لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وأن تنفيذها يتطلب موافقة الكونجرس على التمويل»، وفق تدوينته.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب اضطراب واسع شهدته حركة الطيران الأمريكية، بعدما ألغت شركات الطيران أكثر من 4500 رحلة، وأجّلت أكثر من 4400 أخرى، السبت، في محاولة للتعافي من أطول توقف لحركة الطيران على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الجمعة، قرارًا بوقف إقلاع الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات، قبل أن تتسبب الأزمة في إلغاء قرابة 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من 7 آلاف أخرى، في واحدة من أسوأ اضطرابات السفر الجوي في تاريخ البلاد.

واعتذر مدير إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، عن الاضطرابات التي شهدها القطاع، مؤكدًا استقرار النظام وتوقعه عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير بحلول نهاية الأحد.

وأعلنت الإدارة، صباح السبت، رفع قرار وقف إقلاع الرحلات الجوية، الذي فرضته بسبب ظروف استثنائية ومتطلبات السلامة، عقب الإبلاغ عن مشكلات خطيرة في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وفي محاولة لتحديد أسباب العطل، قال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إن تركيب جهاز توجيه جديد، على الأقل، بواسطة شركة «إل ثري هاريس»، المتعاقدة مع إدارة الطيران الفيدرالية، في منشأة بعيدة، كان وراء الاضطراب.

وأوضح دافي، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان الخلل ناتجًا عن خطأ بشري أثناء التركيب أو عدم كفاءة فنية أو عيب في الجهاز نفسه، مشيرًا إلى أن الأعطال وقعت خلال أعمال صيانة لنقل الكابلات من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي.

ونفى وزير النقل اعتقاده بأن تعطل حركة الطيران ناجم عن هجوم إلكتروني خارجي، مؤكدًا أن السبب الفني الدقيق لم يُحسم بعد.