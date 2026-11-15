إستونيا: أحبطنا محاولة لافتعال حريق بمصنع مسيرات من تدبير الاستخبارات الروسية

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أعلنت إستونيا، اليوم الأحد، أنها أحبطت محاولة لافتعال حريق في مصنع للمسيّرات من تدبير الاستخبارات العسكرية الروسية.

وكتب رئيس الوزراء كريستن ميخيل في منشور على منصة أكس أن "الاستخبارات العسكرية الروسية المعروفة بـ"جي آر يو" أمرت بتنفيذ عملية تخريب في شركة الدفاع الإستونية "Threod Systems"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار إلى تجنّب أضرار كبيرة بفضل تدابير أمنية معزّزة واستجابة سريعة من قوى الأمن، وتوقيف المرتكبين.

ووقعت الحادثة في فيمسي شمال العاصمة تالين.

وأوقفت قوى الأمن ثمانية أشخاص يقيمون في لاتفيا، على ما أفاد المدعي العام أستريد أسي للصحفيين.

واعتبر رئيس الوزراء الإستوني، أن هذه الحادثة تندرج في سياق "حرب روسيا الأوسع ضدّ أوروبا المتعددة الوسائل والتي يقضي هدفها بالحدّ من الدعم لأوكرانيا والضغوطات على روسيا"، وقال: "لن نخضع للتخويف".

وأضاف: "إستونيا تستعدّ لاحتمال إغلاق حدودها مع روسيا للحدّ من المخاطر على مواطنينا والأمن القومي".

وتصنّع شركة " Threod Systems " مسيّرات استطلاع وهجوم. وفي أغسطس، أوقف السلطات مواطنين من لاتفيا حاولا إضرام النار في شركة "ميرليم" التي تعنى بمجال الأمن.