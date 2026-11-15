لصوص يقتحمون متجرا لبطاقات بوكيمون في الدنمارك ويسرقون بطاقات بقيمة 143 ألف دولار

أطلقت الشرطة الدنماركية تحقيقا واسع النطاق، اليوم الأحد، بعد أن اقتحم لصوص ملثمون متجراً لبيع بطاقات "بوكيمون" شمال العاصمة كوبنهاجن، واستولوا على مقتنيات تزيد قيمتها على 130 ألف يورو (143 ألف دولار).

وتبحث الشرطة عن خمسة رجال يُعتقد أنهم هددوا موظفاً في المتجر الواقع بمركز للتسوق في منطقة لينجبي شمال كوبنهاجن، باستخدام "جسم يشبه المسدس"، قبل أن يقوموا بتحطيم خزائن العرض وسرقة البطاقات النادرة المطلوبة.

وأفادت التقارير بأن اللصوص لاذوا بالفرار من مسرح الجريمة على متن سيارة.

يُذكر أن بطاقات بوكيمون القابلة للجمع تستند إلى سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي يقوم فيها اللاعبون باصطياد وتدريب وحوش خيالية، وتحظى هذه البطاقات بشعبية جارفة ومستمرة منذ فترة طويلة، حيث تُتداول البطاقات الرائجة والنادرة منها بمبالغ مالية باهظة.