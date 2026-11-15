الرئيس النمساوي يدعو من ألمانيا إلى عدم التبلد تجاه معاناة الآخرين حول العالم

بمناسبة يوم الحداد الوطني في ألمانيا، دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى الدفاع عن التعاطف الإنساني وعدم تبلد المشاعر تجاه معاناة الآخرين، رغم الصور المتواصلة التي تنقل هذه المعاناة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم التأبين المركزية التي نظمها "الاتحاد الشعبي الألماني لرعاية مقابر الحروب"، قال فان دير بيلين في البرلمان الاتحادي اليوم الأحد إن بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم اليوم باعتبارهم صناع الرأي على مستوى العالم، ينظرون إلى التعاطف باعتباره نقطة ضعف جوهرية في الحضارة الغربية، وأردف مستدركا: "لكن التعاطف ليس ضعفا، بل هو أحد مواطن قوة الإنسان، وهو أساس الإنسانية".

وفي إشارة إلى ملايين القتلى الذين سقطوا في الحربين العالميتين وضحايا الأنظمة "الإرهابية"، قال الرئيس النمساوي إن الأجيال اللاحقة لا تتحمل مسئولية شخصية عن جرائم أسلافها.

وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن الماضي لا يعنينا. بل على العكس، فنحن مسئولون عما نتعلمه منه، وعن المواقف التي نتخذها، وكيف نساند الناس اليوم، والمستقبل الذي نمهد الطريق أمامه".

ودعا فان دير بيلين إلى التسامح والتمسك بالقيم الإنسانية، قائلا: "يجب ألا نسمح بأن تتآكل قشرة حضارتنا". وشدد على ضرورة عدم السماح بتحول الاختلاف إلى ازدراء، والازدراء إلى عنف.

وأضاف: "لنعمل على أن يظل وطننا، أوروبا، مكانا يستطيع فيه الناس العيش في سلام وحرية وكرامة، ليس من أجلنا نحن فحسب، بل أيضا من أجل الأجيال التي ستأتي بعدنا".