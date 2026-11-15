البحرية الإيرانية: اصطدام ناقلتي نفط أخريين بألغام في مضيق هرمز

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الأحد، نقلا عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية أثناء عبورهما المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مما أدى إلى غرق إحدى الناقلتين العملاقتين إثر انفجار ضخم واندلاع حريق.

واتهمت بحرية الحرس الثوري الإيراني السفينتين باستخدام مسار غير مصرح به، ومحاولة المرور دون رصد عبر إيقاف جميع أنظمة التعريف والتتبع، مضيفة أنهما "تلقتا المساعدة وتعرضتا للتضليل من جانب الجيش الأمريكي المجرم."

وذكر بيان الحرس الثوري أن السفينتين اشتعلت فيهما النيران عقب انفجارات قوية. وأضاف أن إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، غرقت في الجزء الجنوبي من الخليج، إثر الانفجارات والحريق الذي أعقبه.

ولم يحدد البيان هوية ناقلتي النفط أو العلم الذي ترفعانه، كما لم يشر إلى وقوع أي خسائر بشرية. ولم يتسن التحقق من صحة هذه الادعاءات من مصادر مستقلة.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة حوادث اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية، أبلغت عنها أفرع عسكرية إيرانية خلال الأسبوع الماضي.