الصليب الأحمر: الحوثيون يطلقون سراح 600 أسير من القوات الحكومية في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، أن الحوثيين في اليمن أفرجوا عن 600 من عناصر القوات الحكومية المحتجزين منذ استئناف الأعمال القتالية في يوليو الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إن 600 شخص محتجزين على خلفية النزاع الدائر في اليمن أفرج عنهم الحوثيون. وأضافت أنها واكبت عملية الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وفق وكالة فرانس برس.

وصرح رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى في مؤتمر صحفي في صنعاء، بأن الإفراج عن 600 أسير يمثل "أكبر عملية عفو وإفراج عن أسرى من طرف واحد في تاريخ المواجهات"، مشيرا إلى أن الحوثيين سبق أن أطلقوا سراح 2612 أسيرا في مبادرات من طرف واحد.

واندلع النزاع في اليمن عام 2014 عندما شن الحوثيون المدعومون من إيران هجوما على القوات الحكومية وسيطروا على مساحات واسعة من البلاد، أبرزها العاصمة صنعاء.

وانتهى في يوليو الماضي وقف لإطلاق النار كان ساريا منذ عام 2022، مع اندلاع نزاعات في مناطق أخرى من المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 1600 شخص واضطر أكثر من 300 ألف إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.