رئيس وزراء لبنان يبدأ زيارة إلى قطر لبحث مشاريع الكهرباء والغاز

بدأ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، زيارة إلى قطر برفقة وزير الطاقة والمياه جو صدي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون في قطاع الكهرباء والغاز.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بوصول سلام والوفد المرافق له إلى الدوحة، حيث كان في استقباله وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وسفير لبنان لدى قطر بلال قبلان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "النهار" اللبنانية، من المقرر أن يجتمع سلام مع نظيره القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيري الطاقة في البلدين.

وتشمل المباحثات مشاريع تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة ومحطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.

كما تتناول المفاوضات إبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاما، إلى جانب مشاريع للطاقة المتجددة.

والجمعة، وافقت الحكومة اللبنانية على خطة لتطوير قطاع الكهرباء، وكلفت وزير الطاقة والمياه بمتابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب المالية والضمانات المطلوبة.

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلن سلام، خلال زيارة نظيره القطري إلى بيروت، اقتراب البلدين من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، بتمويل وتنفيذ وتشغيل قطري، دون تحميل الخزينة اللبنانية تكاليف استثمارية مسبقة.