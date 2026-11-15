الحوثيون يستعيدون مواقع حيوية قرب باب المندب

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً انسحابها من المناطق القريبة من مضيق باب المندب، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الدفاع عن مدينة عدن، وسط تقدم متواصل لجماعة الحوثي ومخاوف من اقتراب المواجهات من المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة مقراً لها.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، جاء الانسحاب بعد نحو 6 أسابيع من هجوم مضاد شنته القوات الحكومية بدعم سعودي، بهدف استعادة السيطرة على الشريط الساحلي المطل على مدخل البحر الأحمر، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة عليه خلال تقدم عسكري سريع في سبتمبر الماضي.

وقالت القوات الجنوبية، التي تشكل القوة العسكرية الرئيسية المقاتلة إلى جانب الحكومة اليمنية في جنوب البلاد، إنها بدأت إعادة انتشار وحداتها من مطار ذباب ومناطق محيطة بمضيق باب المندب غرب محافظة تعز، موضحة أن القرار يأتي بهدف تأمين مدينة عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة لمواجهة التهديدات القائمة.

ويمثل الانسحاب ضربة للجهود العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، خصوصاً أن الهجوم المضاد السابق تمكن من استعادة مواقع استراتيجية حول المضيق، أبرزها منطقة ذباب، لكنه فشل في طرد الحوثيين بصورة كاملة من المنطقة أو استعادة مدينة المخا الواقعة شمالاً على الساحل.

وفي المقابل، واصل الحوثيون توسيع تحركاتهم العسكرية في المناطق الواقعة شمال عدن، بالتزامن مع تصعيد هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات ومنشآت للطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة الطيران وأسواق الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حصار مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، بعدما تمكن الحوثيون من قطع طرق الوصول إليها مطلع أكتوبر الماضي. وتشهد المناطق الغربية من المحافظة معارك متصاعدة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة دخول المساعدات وخروج المدنيين.

وتشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن القوات الحكومية أعادت انتشارها في منطقة السوكية، الواقعة جنوب ذباب وعلى مسافة تقارب 150 كيلومتراً غرب عدن، فيما يتمركز الحوثيون بالقرب من مديرية طور الباحة في محافظة لحج، على بعد نحو 80 كيلومتراً من المدينة.

ويثير الانسحاب مخاوف من توسع التقدم الحوثي باتجاه عدن، التي تمثل المركز الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2015، كما يعيد فتح التساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية المدعومة سعودياً على الحفاظ على المواقع الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.