الجيش الملكي يحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بثلاثية أمام صنداونز

توج فريق الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات، بعدما تغلب على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس في مصر.
ونجح الفريق المغربي في الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية، ليعزز مكانته على عرش البطولة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 3 ألقاب في تاريخه، متفوقًا على صنداونز الذي يمتلك لقبين.
واستضافت مصر منافسات النسخة الحالية خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، بمشاركة 8 فرق، فيما كان فريق مسار صاحب أفضل إنجاز مصري في البطولة، بعدما حصد الميدالية البرونزية في نسخة 2024.
وبهذا التتويج، يواصل الجيش الملكي تأكيد تفوقه في كرة القدم النسائية الإفريقية، بعدما نجح في الاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي.