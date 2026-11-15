الجيش الملكي يحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بثلاثية أمام صنداونز

ونجح الفريق المغربي في الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية، ليعزز مكانته على عرش البطولة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 3 ألقاب في تاريخه، متفوقًا على صنداونز الذي يمتلك لقبين.

واستضافت مصر منافسات النسخة الحالية خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، بمشاركة 8 فرق، فيما كان فريق مسار صاحب أفضل إنجاز مصري في البطولة، بعدما حصد الميدالية البرونزية في نسخة 2024.

وبهذا التتويج، يواصل الجيش الملكي تأكيد تفوقه في كرة القدم النسائية الإفريقية، بعدما نجح في الاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي.