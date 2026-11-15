منتخب الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة تنزانيا في الودية الثانية

أنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا وديًا، في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء غد الاثنين، بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية في غانا، والمؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

وشهد المران الختامي تركيز الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجوانب التكتيكية، إلى جانب تخصيص تدريبات للمدافعين والمهاجمين، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل المواجهة الودية المقبلة.

وخاض المنتخب خلال معسكره الحالي مباراتين وديتين أمام تنزانيا وروسيا، على أن يختتم سلسلة تجاربه بمواجهة تنزانيا غدًا.

وأبدى وائل رياض رضاه عن التزام اللاعبين خلال المعسكر، سواء العناصر التي شاركت في تصفيات شمال إفريقيا أو الوجوه الجديدة التي انضمت إلى صفوف المنتخب، مشددًا على أهمية المباريات الودية وقوة المنافسين في إطار الاستعداد للبطولة القارية.

وأشار المدير الفني إلى وجود برنامج إعداد قوي يجري تنفيذه بالتنسيق مع الإدارة الفنية لاتحاد الكرة، برئاسة شوقي غريب، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، كما وجه الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وطالب وائل رياض لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم خلال المباريات الودية، في ظل قوة المنافسة، لافتًا إلى أن منتخب تنزانيا من المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي تستضيفها غانا في فبراير 2027.