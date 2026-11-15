الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف شقيقة صانعي المحتوى الزوزات على يد سائق نقل ذكي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صانعي المحتوى "الزوزات" من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، لاتهامه بمحاولة اختطاف شقيقتهما ونجلها خلال استقلالهما السيارة برفقته في الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد السيدة المعنية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وبسؤالها، أقرت بتضررها من قائد السيارة لتغييره خط سيره إلى أحد الطرق الجانبية بدائرة القسم، أثناء استقلالها السيارة برفقته ونجلها، ما أثار خوفها، وطلبت منه على إثر ذلك التوقف والنزول من السيارة، فيما نفت تعرضه لها أو لنجلها بالاعتداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الملاكي، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، ويحمل رخصة قيادة سارية.

وبمواجهته، أيد ما جاء بأقوال السيدة، وأضاف أنه سلك الطريق المشار إليه وفقًا لتطبيق الشركة التي يعمل بها، ونفى التعدي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.