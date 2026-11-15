رئيس وزراء لبنان: أحرزنا تقدما كبيرا في التحضير لاتفاقية طاقة مع قطر

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، "إحراز تقدم كبير" في التحضير لاتفاقية بين بلاده وقطر في مجال الطاقة، ووصول فريق تقني لبناني إلى الدوحة لمتابعة الجوانب الفنية.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إكس"، عقب اجتماعه في الدوحة مع نظيره القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال سلام: "كانت مناسبة لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، إن لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز".

وأضاف: "أحرزنا تقدما كبيرا في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين، وقد وصل هذا المساء فريق تقني من وزارة الطاقة لمتابعة الجوانب الفنية".

ولم يحدد سلام موعد توقيع الاتفاقية أو تفاصيل بنودها.

وعلى الصعيد الإقليمي، ثمن سلام الجهود القطرية الرامية إلى التهدئة في المنطقة، وقال: "عبرت لدولة الرئيس عن استنكارنا الشديد لاستهداف ناقلات الغاز القطرية".

كما جدد شكره لقطر، أميرا وحكومة وشعبا، على وقوفها الثابت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيسي وزراء البلدين بحثا تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد، في ضوء نتائج زيارة آل ثاني الأخيرة إلى لبنان.

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت قطر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بيروت، الاتفاق مع لبنان على وضع إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة، يتضمن مشروعا استثماريا كبيرا في قطاع الكهرباء، تتولى جهات قطرية تمويله وتنفيذه وتشغيله، دون تحميل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة.