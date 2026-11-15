مصرع طفل دهسا أسفل عجلات قطار بمحطة الرتاج في دراو بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات قطار عند شريط السكة الحديد بمحطة الرتاج التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة دراو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارًا من مركز شرطة دراو، يفيد بوقوع حادث دهس طفل بواسطة قطار عند مزلقان الرتاج بدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الطفل مروان محمد عبدالباسط، 11 عامًا، متأثرًا بإصاباته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة دراو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.