وزير الاتصال الأردني السابق بعد الحكم بإعدام مرتكبي هجوم كنيسة الكرك: لا حصانة لأي متطرف

قال الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال السابق والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة الأردنية، إنّ بلاده أثبتت حزما راسخا في مواجهة الإرهاب والتطرف عبر آليات قانونية ناجزة ومؤسسات قضائية وأمنية تحظى بثقة واسعة.

وفي تصريحات خاصة لقناة "إكسترا لايف"، استعرض مبيضين تفاصيل التعامل القضائي والأمني مع العناصر الإرهابية، مشدداً على أن الدولة هي وحدها من تحتكر العنف العقابي وتنفذه عبر مؤسساتها المختلفة لحماية أمن المجتمع واستقراره.

أوضح مبيضين أن القانون الأردني يطبق إجراءات واضحة وحاسمة، مستشهدا بمحاكمة متهمين ومعاقبتهم بالإعدام خلال 16 يوما فقط كعقاب رادع.

وأشار إلى أن الحكم صدر خلال ثلاث جلسات قضائية فقط، بعد استماع دقيق لأقوال المتهمين ومحاميهم، ومطالعة أمر إحالة النيابة العامة، مع الالتزام الكامل بكافة الضمانات والإجراءات القانونية.

وأكد أن الحكومة الأردنية كانت قد وعدت أهالي الشهداء بالقصاص العادل من هؤلاء الإرهابيين الذين اعتدوا على الأمن العام والأمن القومي للبلاد، وهو ما ترجمته إجراءات الدولة الفاعلة لمكافحة التطرف، مشيدا في الوقت ذاته بالثقة العالية التي تحظى بها الأجهزة الأمنية في الشارع المصري والعربي.

وفيما يتعلق بالنظام القضائي، دافع مبيضين عن دور "محكمة أمن الدولة العليا في الأردن"، ووصفها بأنها محكمة خاصة وضرورية للتصدي بحزم لمثل هؤلاء الإرهابيين. وقال: "لولا وجودها لكنا ذهبنا في مسار تقاضٍ طويل، ولدينا ثقة كبيرة في القضاء العسكري، وحس قانوني أردني واضح يقوم على عدم توفير أي حماية أو حصانة لأي إرهابي".

على الصعيد الفكري والاجتماعي، شدد الوزير السابق على أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الحلول الأمنية، بل تتبناها الدولة من خلال مكافحة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد على أهمية التكامل الدور بين الثقافة والإعلام والأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأفكار الهدامة.

وحذر مبيضين من تداعيات ما وصفه بـ"الخراب العربي" الذي دمر النسيج المجتمعي وأدى إلى احتضان الإرهابيين بعد عام 2011، مشيراً إلى أن غياب دور الحكومات الفاعل في بعض المحطات جعل الدول تتلقى الإرهاب من دول مجاورة، الأمر الذي يفرض ضرورة ملحة لتفعيل وتكثيف التعاون الأمني والسياسي بين الدول المجاورة لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.

وسبق أن أصدر القضاء الأردني حكمه على منفذي هجوم الكنيسة الأرثوذكسية في محافظة الكرك الشهر الماضي، حيث قضت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد بإعدام الأشخاص الـ 3 الذين دينوا بالهجوم على الكنيسة في بلدة الحمود.