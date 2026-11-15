الأهلي يعزي ربيع ياسين في وفاة شقيقته

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تقديم التعزية إلى ربيع ياسين، نجم الفريق الأسبق، في وفاة شقيقته.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في وفاة السيدة شقيقته، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفيت صباح ياسين، شقيقة ربيع ياسين، صباح اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنه عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، طالبًا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.