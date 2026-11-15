جيرارد لوبيز يؤكد استخدام تقارير التحكيم في برشلونة خلال التحقيق بقضية نيجريرا

مثل جيرارد لوبيز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الرديف، أمام القاضي اليوم الجمعة للإدلاء بشهادته في قضية نيجريرا، مؤكدًا صحة تصريحاته السابقة بشأن استعانته بتقارير الحكام التي كان يعدها خافيير إنريكيز، نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأوضح لوبيز أنه كان يستخدم هذه التقارير للتعرف بشكل أكبر على حكام المسابقة التي يشارك بها الفريق، قائلًا خلال شهادته: «نعم، كنت أستعين بها من أجل تكوين معرفة أوسع بالحكام في هذه الفئة، وكانت تصلني عن طريق إداري الفريق أو أجدها فوق مكتبي، وفي بعض الأحيان كان خافيير إنريكيز يسلمها لي بنفسه».

وتدعم شهادة مدرب برشلونة الرديف السابق الرواية التي يتمسك بها النادي الكتالوني، والتي تؤكد أن الأموال التي دفعها إلى إنريكيز نيجريرا ونجله كانت مقابل إعداد تقارير فنية عن الحكام، وليس بهدف التأثير على قراراتهم أو تحقيق أي أغراض أخرى.

وشهدت الجلسة نفسها إدلاء توني ألونسو، الإداري السابق للفريق، بأقوال مماثلة لما ذكره جيرارد لوبيز، إلا أن شهادتيهما تتعارضان مع ما أكده لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي أمام القاضي قبل عدة أشهر، حيث أوضح المدربان السابقان للفريق الأول أنهما لم يستخدما تلك التقارير خلال فترة توليهما المسؤولية.

وعندما سُئل جيرارد لوبيز عن هذا الاختلاف بين شهادات المدربين، اكتفى بالرد قائلًا: «يمكنني التحدث عن نفسي».

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، من المنتظر أن تنتهي جلسات الاستماع إلى الشهود في القضية بعد شهادتي جيرارد لوبيز وتوني ألونسو، بعدما رفض القاضي طلب ريال مدريد تمديد التحقيقات لمدة 6 أشهر إضافية.