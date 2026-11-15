الخطيب يناقش هيكلة الإدارة القانونية للنادي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا اليوم، مع خالد مرسي، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، والمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، وفريق عمله، إلى جانب أعضاء الإدارة القانونية بالنادي.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول إعادة هيكلة الإدارة القانونية بالنادي، ورفع مستواها التنظيمي لتعمل وفق قطاع قانوني يضم عددًا من الإدارات القانونية المتخصصة، بما يخدم أهداف النادي ويحافظ على كافة حقوقه ومصالحه، وفقًا للأطر القانونية.

وكان مجلس إدارة النادي وافق في وقت سابق على طلب شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بأن يتفرغ محمد فتحي، المحامي (مدير الشئون القانونية)، للعمل مستشارًا قانونيًّا بالشركة والاستفادة من خبراته في هذا المجال، وعليه وافق النادي على طلب الشركة، وتقدم محمد فتحي باستقالته من النادي؛ ليتفرغ لعمله الجديد في شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.