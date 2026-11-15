تحت شعار "الخط الأول.. تاريخ يتجدد ومستقبل يبدأ"، احتفت الهيئة القومية للأنفاق بدخول أول قطارين جديدين الخدمة الفعلية على الخط الأول لمترو الأنفاق، ووصفتها خطوة جديدة في مسيرة تطوير أول خط مترو في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ضمن خطة تحديث أسطوله والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لملايين الركاب، من خلال إدخال قطارات بتصميم عصري وتجهيزات فنية وتكنولوجية حديثة تستهدف توفير مزيد من الراحة والأمان وكفاءة التشغيل.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الأحد، إن القطارين الجديدين يعدان بداية عصر جديد للخط الأول وخطوة جديدة في رحلة تطوير أول خط مترو أنفاق في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، منوهة إلى أن ما يحدث اليوم هو بداية التطوير وليس نهايته.

من جانبها، نشرت وزارة النقل انفوجرافيك عن مواصفات أول قطارين من صفقة 55 قطار مكيف جديد بالخط الأول لمترو الأنفاق، والتي تشمل أنظمة تكييف حديثة، وممرات آمنة بين العربات تتيح سهولة انتقال الركاب داخل القطار، إلى جانب كاميرات مراقبة تليفزيونية داخل العربات وكابينة القيادة، بما يتيح متابعة ما يجري داخل القطار ورصد تحركات قائد القطار ونقلها مباشرة إلى مركز السيطرة والتحكم، لتعزيز الرقابة ورفع معدلات السلامة والأمان.

وأضافت الوزارة أن القطارات تضم شاشات LCD داخل العربات لعرض المعلومات والإرشادات، وشاشات أعلى الأبواب الجانبية لتوضيح المحطة النهائية، فضلا عن خرائط إلكترونية مضيئة توضح مسار الخط والمحطات، بما يساعد الركاب على التعرف على وجهاتهم وتيسير استخدام الخدمة.

وأوضحت، أنها التجهيزات الداخلية للقطارات تتضمن تخصيص أماكن للكراسي المتحركة مزودة بوسائل تثبيت لذوي الهمم، بما يراعي احتياجاتهم وييسر تنقلهم، إلى جانب تطوير كابينة القيادة ولوحات التشغيل وشاشات التحكم الرئيسية.

وأشارت، إلى أن إدخال هذه القطارات يأتي ضمن خطة مستمرة لتطوير الخط الأول للمترو، التي تشمل تحديث الوحدات المتحركة، وتعزيز منظومة السيطرة والتحكم، وإنشاء مركز شامل للسيطرة والتحكم خاص بكافة وسائل الجر الكهربائي، إلى جانب مركز موحد للسيطرة والتحكم في جميع خطوط شبكة السكك الحديدية، التي يبلغ إجمالي أطوالها نحو 10 آلاف كيلومتر، بما يضمن متابعة حركة التشغيل بصورة مستمرة وإحكام الرقابة عليها.