أمرت قاضية اتحادية أمريكية بتعليق مؤقت لجميع الأعمال في ملعب جولف تاريخي مفتوح للجمهور بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في أحدث انتكاسة تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويله إلى ملعب بمستوى ملاعب البطولات.

وفي قرار من 30 صفحة، قضت قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية آنا رييس بمنع الحكومة الاتحادية مؤقتًا من المضي قدما في خطة كانت ستؤدي إلى إغلاق متنزه "إيست بوتوماك" اليوم الأحد، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وصرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 أكتوبر الماضي بأن الإغلاق سيستمر لمدة 15 شهرا، وسيؤدي إلى تحويل ملاعب الجولف في المتنزه إلى أحد أفضل ملاعب الجولف وأكثرها روعة في أي مكان بالعالم.

وقضت رييس بأن الأسباب التي أعلنتها إدارة ترامب لتبرير إغلاق المتنزه "ليست سوى ذرائع"، معتبرة أن الحكومة الأمريكية انتهكت قانونين اتحاديين على الأقل "للالتزام بموعد نهائي تعسفي".

ويُعد هذا الحكم الصادر عن القاضية رييس -التي عينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ووصفها ترامب بـ "المجنونة"- أحدث مثال على تصدي القضاء الفيدرالي لمحاولات ترامب الواسعة لإعادة تشكيل العاصمة الأمريكية من خلال مشاريع إنشائية كبرى.

وقد واجهت العديد من مشاريعه -بما في ذلك خطط لإنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، ووضع اسمه على مركز كينيدي، وبناء قوس ضخم- طعونا قضائية.

وجاء هذا الحكم في إطار دعوى رفعتها "رابطة الحفاظ على التراث في العاصمة واشنطن" وهي مجموعة معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، ترى أن خطة ترامب لإعادة تطوير الحديقة تنتهك العديد من اللوائح والقوانين الفيدرالية.

وحصل محامو المجموعة في وقت سابق على قرار من القاضية رييس يمنع "إدارة المتنزهات الوطنية" من قطع الأشجار في الحديقة أو إجراء أي تعديلات أخرى لا يمكن التراجع عنها دون إخطار مسبق.