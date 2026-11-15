شارك البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك السابق، في تعادل إيجابي لفريقه شباب الأهلي دبي، مع نظيره كلباء بنتيجة 1-1 ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وجاء التعادل دون مساهمة تهديفية من بيزيرا سواء بالتسجيل أو الصناعة، لكن نجم الزمالك السابق، تسبب في خروج مواطنه أنطونيو جونيور لاعب كلباء مصابا في الدقيقة 16، إثر تدخل قوي.

وحاول جونيور استلام كرة عالية في وسط الملعب، قبل أن يتدخل بيزيرا ويقود بدفع لاعب كلباء أثناء ارتقائه، ليسقط مصابا بعد اصطدام ذراعه بقوة في الأرض.

وكان الغاني بنجامين تيتيه، قد سجل الهدف الأول لكلباء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل ماتيو ليما لشباب الأهلي.

بهذه النتيجة وصل شباب الأهلي إلى 6 نقاط من 4 مباريات، في المركز السابع، بالتساوي مع الوحدة السادس، أما كلباء فلديه 5 نقاط في المركز التاسع.

ويتأهل عن هذه المرحلة أول 8 أندية في جدول الترتيب لتلعب الأدوارالإقصائية من البطولة.