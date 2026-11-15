متحدثة أممية: إسرائيل لم تسمح بدخول 117 ألف خيمة عالقة في العريش إلى قطاع غزة حتى الآن

قالت مي الشيخ المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن المنظومة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تنسيقًا بين قطاعات الإيواء والحماية والعمل الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، في ظل نقص الخيام والمستلزمات الطبية والإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى نحو 120 ألف خيمة، لافتة إلى أن 150 ألف خيمة جرى شراؤها بالفعل، لكنها لا تزال خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها، من بينها 117 ألف خيمة موجودة في مدينة العريش المصرية، ولم يُسمح بدخولها حتى الآن.

وأكدت أن الخيام المطلوبة متوافرة بالفعل ويمكن إدخالها بشكل عاجل، موضحة أن العائق الأساسي يتمثل في منع وصولها إلى قطاع غزة، وليس عدم توافرها.

ونوهت بأن الأمم المتحدة أصدرت عدة بيانات لتوضيح حجم الأزمة الإنسانية والظروف الصعبة على الأرض.