أكاديمية الفنون تدشن الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» بمشاركة نخبة من الفنانين والمتخصصين

دشنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة «جائزة نوار للرسم» (2026/2027)، وذلك بقاعة ثروت عكاشة بمبنى الأكاديمية الجديد، بمشاركة نخبة من الفنانين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الفنون التشكيلية.

وشهد حفل التدشين حضور مؤسس الجائزة الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، والدكتورة هبة الهواري، الكاتبة والناقدة الفنية ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور عادل ناجي، القوميسير العام للدورة التاسعة، فيما قدمت فقرات الحفل الفنانة فاطمة محمد علي، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والفنانين التشكيليين والطلاب وممثلي وسائل الإعلام.

واستُهلت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض الفيلم التسجيلي «بصمة نوار»، من إخراج روماني خيري، الذي وثّق المسيرة الفنية والأكاديمية الحافلة للفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، وإسهاماته الممتدة في إثراء الحركة التشكيلية المصرية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، عن اعتزاز الأكاديمية باحتضان هذه الجائزة المرموقة، موجهة التحية والتقدير للفنان الدكتور أحمد نوار، تقديرًا لدوره الرائد وحرصه الدائم على رعاية المواهب الشابة.

وأكدت أن اكتشاف المبدعين وصقل مهاراتهم يأتيان في مقدمة أولويات الأكاديمية، مشيرة إلى أن فن الرسم يمثل الركيزة الأساسية للفنون البصرية، وأداة فاعلة في إثراء المشهد الثقافي المصري.

من جانبه، أعرب الفنان الدكتور أحمد نوار عن سعادته باستمرار الجائزة للعام التاسع على التوالي برعاية أكاديمية الفنون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمسابقة يتمثل في تحفيز الطلاب على البحث والتجريب، وتقديم رؤى تشكيلية أصيلة تعبر عن هويتهم الإبداعية.

وأشاد نوار بخصوصية إقامة المسابقة داخل أكاديمية الفنون، لما تتيحه من فرص للاستفادة من التنوع الفكري والإبداعي لمعاهدها المتخصصة في السينما والمسرح والباليه والموسيقى والرسوم المتحركة، موضحًا أن الرسم التمهيدي «الإسكتش» يمثل اللغة الأولى المشتركة بين مختلف الفنون، التي تنطلق منها شرارة الإبداع.

واستعرضت الدكتورة هبة الهواري، رئيس لجنة التحكيم، فلسفة موضوع الدورة التاسعة، الذي يحمل عنوان «الرسم وتكامل الفنون»، موضحة أنه ينطلق من مفهوم وحدة الفنون واشتراكها في المبادئ الجمالية للصورة الفنية، من إضاءة وتكوين وإيقاع وحركة وكتلة، مع استلهام تجارب رواد وفناني الأكاديمية الكبار.

كما تناول الدكتور عادل ناجي، القوميسير العام للدورة التاسعة، الإطار التنظيمي للمسابقة، مشيرًا إلى أنها تتضمن تنظيم ورش عمل فنية مصاحبة للطلاب المشاركين، وصولًا إلى الحفل الختامي وافتتاح المعرض المقرر إقامتهما في نوفمبر 2027.

واختُتمت مراسم التدشين بفقرة موسيقية متميزة قدمها طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ونالت استحسان الحضور، أعقبها التقاط الصور التذكارية للمشاركين وضيوف الحفل.