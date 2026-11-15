منسق حملة إغاثة غزة: الوضع الإنساني في القطاع كارثي مع بدء الأجواء الشتوية

قال الدكتور بدر زماعرة، المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ولا يمكن وصف حجم المعاناة التي يعيشها السكان، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء وتصاعد الضغوط على المواطنين.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، في حين لا يزال أكثر من 150 ألف خيمة عالقًا خارج المعابر والمنافذ الحدودية، وفقًا لما أعلنته منظمات دولية، مؤكدًا وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية التي تعاني المستشفيات من غيابها بشكل كبير.

وأضاف أن هناك أزمة حقيقية في توفير الملابس والأغطية، إلى جانب نقص العديد من الاحتياجات الأساسية، في ظل سياسة انتقائية من جانب الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخول المساعدات والمواد الإغاثية.

وأشار إلى أن هذه السياسة أدت إلى وفرة بعض السلع في الأسواق مقابل ندرة سلع أخرى، وهو ما انعكس على أسعارها، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.