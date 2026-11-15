الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بتسييس معرض عن المعابد الحدودية

اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا باستغلال معرض عن المعابد خلال قمة دولية لتسييس النزاع الحدودي بين البلدين وتصوير تايلاند على أنها الطرف المعتدي.

وتعترض تايلاند على ما يوحي به المعرض من أن الأضرار التي لحقت بالمعبد نجمت عن "حرب عدوانية"، مؤكدة في المقابل أن عملياتها العسكرية كانت دفاعًا عن النفس في مواجهة القوات الكمبودية التي حوّلت المواقع الثقافية إلى مواقع عسكرية.

ويقول الجيش التايلاندى أيضًا أن كمبوديا تستغل المعرض، الذي يعرض معابد تقع في أراضٍ تقول تايلاند إنها خاضعة لسيادتها، لإضفاء الشرعية على مطالبها الإقليمية بالسيادة وتقويض سمعة تايلاند على المستوى الدولي.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية عن متحدث باسم الجيش التايلاندي قوله إن "المعلومات المحرّفة" التي تقدمها كمبوديا تتناقض مع شعار السلام الذي ترفعه قمة الفرانكفونية، وقد تعرقل التعاون الثنائي مستقبلًا بين البلدين.

واتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بتسييس معرض عن المعابد ضمن فعالية لقمة الفرنكوفونية في بنوم بنه، لتصوير تايلاند على أنها الطرف المعتدي في النزاع الحدودي بينهما.

وأشار المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي، الميجور جنرال وينثاي سوفاري، أيضًا إلى أن عملية ثنائية طلبت كمبوديا تعاون تايلاند فيها قد لا تمضي قدمًا في وقت قريب، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات محرّفة.