الحوثيون: استهداف مطار الملك خالد الدولي ومنشآت نفطية في الرياض

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء اليوم الأحد، استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخين باليستيين، ومحطتي ضخ نفط بطائرتين مسيرتين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن الهجوم الصاروخي استهدف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في الرياض، مضيفا أن الهجوم الثاني "استهدف محطتي ضخ النفط رقمي 5 و6 على خط أنابيب شرق-غرب في منطقة الرياض، بطائرتين مسيرتين".

وزعم سريع أن "العمليتين حققتا أهدافهما"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنهما.

وفي البيان ذاته، نفى سريع اعتراض طائرات مسيرة في أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، قائلا إن "عمليات قواتهم تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية فقط".

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف، في وقت سابق، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة، متهما الحوثيين بإطلاقهما، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة المدينة المنورة.