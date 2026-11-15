عمرو أديب: المصائب الاقتصادية لم تحل في السنوات الأخيرة إلا ببيع الأراضي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الأزمة الرئيسية لمصر في سداد ديونها تكمن في نقص السيولة، مؤكدا أن هذا الأمر يعاني منه العالم أجمع.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن كل دولة باتت تركز على أوضاعها الداخلية في ظل التوترات الراهنة، وبالتالي قد لا يكون من المجدي التفكير في الاعتماد على دول أخرى مثل دول الخليج في العمل على سداد هذه الديون.

وأوضح أن السنوات الماضية أظهرت أن المصائب الاقتصادية لا يتم حلها إلا من خلال بيع أراضٍ، مستشهدا بأنه قبل توقيع صفقة رأس الحكمة مباشرة كان الدولار على وشك الوصول إلى 70 جنيهًا.

وشدد أديب، على أن القيادة الإماراتية وقفت بجانب مصر بـ"كل الجدعنة" بالنظر إلى الحجم الكبير للصفقة، وعقب: «بيع الأرض هو اللي خلى البلد تتنفس في السنين اللي فاتت وإلا كان أمام الانزلاق».

وتساءل عن أي مسار يمكن الاعتماد عليه لسداد الديون إلا من خلال طرح الأراضي، مشيرًا إلى أن الخبراء لم يتحدثون عن كيفية إنهاء أزمة الدين.

ونوه أديب، إلى أنه ليس مع بيع الأراضي، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات تساهم في توفير سيولة دولارية وتحقق قيمة مضافة وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير.

ودعا أديب إلى تنظيم مؤتمر أو تشكيل لتلقي مقترحات لحل أزمة الديون، وإيجاد حلول بما في ذلك إيجاد بدائل لمسار طرح الأراضي، موضحًا أن الحكومة لو كان أمامها حل آخر لاتخذته.