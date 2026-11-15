عرض فيلم الفراولة للمخرجة المغربية ليلى مراكشي، بطولة الممثلة نسرين الراضي، ضمن قسم المسابقة الدولية، في فعاليات الدورة الـ47 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحرصت الفنانتين على حضور العرض وسط جمهور المهرجان والتقاط صور تذكارية علي السجادة الحمراء.

عبرت ليلى مراكشي، مخرجة فيلم الفراولة، عن سعادتها بعرض فيلمها المغربي في مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة وأنها تربت وكبرت على مشاهدة الأفلام المصرية.

يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائي، عقب عرض الفيلم، وأضافت مراكشي، مخرجة أن فكرة الفيلم، جاءت من خلال مقال صديقة تعمل في مجال الصحافة، عن بعض الأزمات التي تلاحق مثل هؤلاء الفتيات خلال عملهن بإسبانيا، ومعاناتهن وما يواجهونه خلال العمل.

وقالت مخرجة الفيلم، إنها قامت برحلة بحث عن ما ذكره المقال الصحفي عن الإساءات التي يتعرضن لها السيدات في إسبانيا، مشيرة إلى أن الفيلم لا يحمل أي إساءة لبلدها بدليل التقدم به إلى مهرجان مراكش للمشاركة، فضلا عن أنه يمثل المغرب في الأوسكار.

وأشارت إلى أنها أرادت تقديم النساء المغربيات بشكل قوي وأنهن قادرات على المواجهة ولا يظهرن في مظهر ضعف.

وأوضحت مخرجة فيلم الفراولة، أن طاقم العمل لم يكن الجميع به من الممثلين المحترفين، وكان الجميع على درجة عالية من التعاون.

وقالت الفنانة المغربية نسرين الراضي، بطلة فيلم الفراولة، إنها حرصت على الاقتراب من عاملات حقول الفراولة، والوقوف على كل تفاصيله.

ورأت نسرين الراضي، أن السينما هى المكان الأفضل والبراح الأوسع لتناول مختلف المشكلات والقضايا بالمجتمع.

وأشارت الراضي، إلى أن المخرجة ليلى مراكشي كانت تعمل على تحضير الفيلم منذ 7 سنوات.

تدور أحداث الفيلم، الذي تتراوح مدته نحو ساعتين، حول الحياة القاسية التي تعيشها عشرات النساء المغربيات في حقول الفاكهة بالأراضي الإسبانية، حيث سافرن للعمل وتقاضي أموالا محددة تعينهم على حياتهم الصعبة في وطنهم، لكن الأوضاع تكون مختلفة عن ما يتم ابلاغهم بها، ويتعرضن للاعتداء والاستغلال.

وعبر قصة البطلة حسناء مستكشف تفاصيل عن العمالة المغربية وما تعانيه من أجل كسب، وتقف حسناء في وجه ظلم تتعرض له زميلة لها في العمل بعد أن تركت تنزف من المسئولين دون تدخل.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية أسماء سينمائية بارزة، حيث يترأس اللجنة المخرج والمنتج المغربي الفرنسي نبيل عيوش، وتضم في عضويتها المخرج والكاتب أمير فخر الدين (ألمانيا/سوريا)، ومهندس الصوت البريطاني بول ديفيز، والممثلة والمنتجة الصينية فان بينجبينج، والمخرجة البلجيكية لورا فونديل، إلى جانب مشاركة الفنانة المصرية غادة عادل.

تأتي الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، تحت شعار «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة».

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتنوع بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، إلى جانب مجموعة من البرامج والأقسام السينمائية، من بينها المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، والعروض الخاصة، وبرنامج كلاسيكيات القاهرة، فضلًا عن عروض الأفلام المصرية المرممة.

كما تتضمن الفعاليات برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما»، الذي يجمع عددًا من صناع السينما والمتخصصين من مصر والعالم، من خلال الندوات والورش والجلسات الحوارية، إلى جانب أنشطة تستهدف دعم المشروعات السينمائية وتطوير صناعة الفيلم.