ميدو يشارك في مباراة تكريم كرويف بين أساطير برشلونة وأياكس

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، في مباراة الأساطير التي جمعت برشلونة الإسباني أمام أياكس الهولندي، اليوم، الأحد، على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

وسبق أن لعب ميدو مع نادي أياكس الهولندي في فترتين، الأولى من 2001 وحتى 2003، والثانية موسم 2010-2011، و شارك ميدو في 63 مباراة مع أياكس في مختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وشهدت المباراة فوز أساطير برشلونة على أياكس بنتيجة 7-4، في مباراة تكريمية ليوهان كرويف أسطورة الفريقان.

سجل سباعية برشلونة كل من أليكس فيدال، وروجر جارسيا، وخافيير سافيولا هدفين، ونوليتو هدفين، وكريستيان تيو، فيما أحرز رباعية أياكس كلاس يان هونتلار هدفين، باتريك كلويفرت، وسيم دي يونج.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كاملا، إذ امتلأت مدرجات الملعب البالغ سعتها 54 ألف متفرج، في أمسية احتفت بإرث كرويف وبالعلاقة التاريخية بين الناديين، اللذين يتشاركان فلسفة كروية واحدة قائمة على أسلوب اللعب الهجومي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 14، لتكريم كرويف الذي ارتدى القميص رقم 14، وسط تصفيق حار من الجماهير التي شاهدت أهدافه على شاشات الملعب.