في قلب منطقة شرق شبرا الخيمة، تبرز جمعية أصدقاء الخير باعتبارها شريكًا فاعلًا في دعم المجتمع المحلي، من خلال جهودها المستمرة لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا وخلق فرص حقيقية تساعدها على بناء مستقبل أفضل، بالتعاون مع الشركة المصرية للتكرير (ERC).

وتنطلق الشركة المصرية للتكرير في جهودها لدعم التنمية المجتمعية من إيمانها بأن بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد مع مؤسسات المجتمع المدني يُعد أحد المقومات الأساسية لنجاح العمل المجتمعي واستدامة أثره. وتترجم الشركة هذا التوجه إلى شراكات ممتدة على أرض الواقع، حيث تتعاون مع أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها ومبادراتها للتنمية المجتمعية، مستفيدةً من خبرات هذه المؤسسات ومعرفتها المباشرة باحتياجات المجتمعات المحلية، بما يعزز كفاءة التدخلات التنموية ويوسع نطاق أثرها واستدامته.

وتُعد جمعية أصدقاء الخير أحد شركاء الشركة في هذه المسيرة، حيث تأسست عام 2020 انطلاقًا من رؤية تقوم على تقديم دعم يتجاوز المساعدات المؤقتة، ويركز على إيجاد حلول مستدامة تساعد الأسر على تحسين ظروفها المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.

وتعمل الجمعية على تمكين الأفراد والعائلات، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء المطلقات والأرامل المعيلات، إلى جانب مساندة الأسر التي تواجه تحديات صحية أو اقتصادية تحول دون تلبية احتياجاتها الأساسية.

وتوضح شيرين حلمي، الأخصائية الاجتماعية والشريكة المؤسسة للجمعية، فلسفة عملها قائلة: «إحنا مش بس بنقدم مساعدة وقتية، هدفنا نخلق تغيير حقيقي ومستدام. مش مجرد داعمين، إحنا شركاء بنشتغل مع الناس خطوة بخطوة علشان نوصل لمستقبل أحسن».

ويستند أثر الجمعية إلى علاقاتها الوثيقة بالعائلات التي تعمل معها، وإلى شبكة من الشراكات التي تسهم في تعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. وتأتي الشركة المصرية للتكرير في مقدمة هذه الشراكات، من خلال دعمها المستمر الذي ساعد الجمعية على توسيع نطاق خدماتها وتعظيم أثر برامجها.

وتجسد الشراكة مع جمعية أصدقاء الخير هذا النهج، حيث تحرص الشركة المصرية للتكرير على التعاون مع المؤسسات المجتمعية التي تمتلك معرفة مباشرة باحتياجات السكان، وخبرة ميدانية تمكنها من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ومن خلال هذا التعاون، لا يقتصر دور الشركة على تقديم الدعم، بل يمتد إلى تعزيز قدرات شركائها وتمكينهم من توسيع نطاق خدماتهم وتحقيق أثر تنموي أكثر استدامة.

بدأ التعاون في مرحلة كانت الجمعية تقدم خلالها بالفعل عددًا من الخدمات الأساسية، إلا أن مساهمة الشركة المصرية للتكرير، من خلال التبرعات العينية وتوفير الاحتياجات الضرورية، أسهمت في تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ولم يقتصر الدعم على المساعدات المالية، بل اتخذ نهجًا عمليًا يستجيب للاحتياجات الفعلية للجمعية والأسر التي تخدمها، من خلال توفير المستلزمات المدرسية والمعدات الطبية، بما ساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، ودعم استمرار الأطفال في التعليم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تدفع بعضهم إلى التسرب من المدارس.

وتقول شيرين حلمي: «من أول ما بدأت الشركة المصرية للتكرير تشتغل معانا، الموضوع ماكانش بس تلبية احتياجات وخلاص، كان في حوار دايم شغال بيننا».

وتضيف: «كانوا بيتواصلوا معانا مرتين في السنة علشان نناقش برامج التدريب والتطوير اللي ممكن يكون ليها أكبر تأثير في المجتمع، وده بيخلي دعمهم دايمًا مرتبط بالاحتياجات الحقيقية للناس».

وامتد أثر هذه الشراكة إلى مجالات متعددة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي. فقد أسهم توفير المعدات الطبية، مثل الكراسي المتحركة والعكازات، في تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة وتعزيز استقلاليتهم، بينما ساعد الدعم التعليمي، بما يشمل المنح الدراسية والمستلزمات المدرسية، الأطفال على مواصلة تعليمهم وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.

ولا يتوقف طموح الجمعية عند ما تحقق، إذ تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى المزيد من المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك محافظات صعيد مصر، إلى جانب تطوير برامجها الحالية وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المحلي في شرق شبرا الخيمة.

وفي هذا الإطار، تتطلع الجمعية، بدعم شركائها وفي مقدمتهم الشركة المصرية للتكرير، إلى التوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير المزيد من المساعدات المتعلقة بالحركة، بما يتيح للمستفيدين فرصًا أكبر لتحسين جودة حياتهم وتحقيق الاستقلالية.

وتؤكد شيرين حلمي: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه، لكن باستمرار شراكتنا مع الشركة المصرية للتكرير، يمكننا مساعدة المزيد من العائلات والشباب والأطفال على بناء المستقبل الذي يستحقونه».

وتعكس هذه الشراكة أن تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يتطلب التزامًا طويل الأمد، وتعاونًا مستمرًا، وفهمًا حقيقيًا لاحتياجات المجتمعات المحلية.

فنجاح جهود التنمية المجتمعية لا يعتمد فقط على حجم المساهمات المقدمة، بل يرتبط بمدى فاعلية الشراكات التي تقوم عليها. ومن هذا المنطلق، تمثل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة المصرية للتكرير للعمل المجتمعي، حيث تتيح لها تعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحيطة، وتحقيق أثر يتجاوز المساعدات المباشرة إلى التمكين وبناء القدرات وخلق فرص مستدامة.

وتختتم شيرين حديثها قائلة: «عندما تلتزم الشركات بالاستثمار طويل الأمد في المجتمعات التي تخدمها، فإنها تبني الثقة، وتُحدث تأثيرًا، وتغير حياة الناس».

معًا، تواصل الشركة المصرية للتكرير وجمعية أصدقاء الخير إحداث أثر إيجابي يمتد من فرد إلى آخر، ومن أسرة إلى أخرى، في نموذج يعكس أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تمكين المجتمعات، وتعزيز فرص التنمية، وبناء مستقبل أكثر استدامة.