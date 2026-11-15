مدير بطولة العالم للسلاح: مصر واصلت نجاحاتها التنظيمية والعاصمة الجديدة «اختيار مثالي»

أكد أحمد الميداني، نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة العالم للسلاح مصر – 2026، أن نجاح مصر في تنظيم البطولة هو إضافة جديدة للنجاحات السابقة في استضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وتابع الميداني، أن بطولة العالم للسلاح 2026 شهدت مشاركة 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو رقم كبير جدًا وغير مسبوق يؤكد مدى الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي للسلاح لنظيره المصري بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال تنظيم واستضافة عدد من البطولات خلال السنوات الماضية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح: «ما قدمه اللاعبون المصريون على المستوى الفردي والفرق شيء مبهر حقًا، مشيدًا بتتويج أحمد هشام بذهبية فردي الرجال بعد تفوقه على عدد من أبطال العالم السابقين».

وشدد مدير بطولة العالم للسلاح مصر 2026، على أن اختيار العاصمة الجديدة لاستضافة المنافسات كان اختيارًا رائعًا ومثاليًا بعدما أبدت كل الدول المشاركة إعجابها بالبنية التحتية من منشأت وملاعب وفنادق، ومؤكدًا أن نجاح مصر في تنظيم البطولة سيدفع الاتحاد لتنظيم بطولات أخرى خلال السنوات القادمة.

وكانت بطولة العالم للسلاح – مصر 2026، قد أسدلت الستار على منافساتها بعد انتهاء منافسات الفردي رجال وسيدات أمس، وانتهاء منافسات الفرق اليوم، بمشاركة غير مسبوقة ضمت 390 لاعبًا ولاعبة من 42 دولة من مختلف أنحاء العالم في حدث رياضي عالمي غير مسبوق.