توخيل يعلن تشكيل إنجلترا مواجهة إسبانيا

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الذي سيخوض به، منتخب "الأسود الثلاثة"، مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد، ضد بطل العالم منتخب إسبانيا.

ويقود هاري كين، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية هجوم إنجلترا، حيث يلعب مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إلى جانب زميله في هجوم برشلونة، أنتوني جوردون، وأيضا مورجان روجرز لاعب تشيلسي.

وفيما يلي تشكيل إنجلترا:-

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: بن وايت – جاريل كوينساه – إزري كونسا – هال

الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – إيليوت أندرسون

الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردون.

وقبل مباراة اليوم التي تأتي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمن كلا المنتخبان التأهل لدور الثمانية، إذ تحتل إسبانيا صدارة المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول، أما إنجلترا فلديه 12 نقطة في المركز الثاني.