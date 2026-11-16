إيران: خفضنا مهلة إعادة فتح مضيق هرمز من 7 أيام إلى يومين

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن بلاده خفضت المهلة المحددة لتنفيذ خطتها المتعلقة بـ"فتح مضيق هرمز" من 7 أيام إلى يومين.

وأضاف غريب آبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن ردود الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية غير قابلة للتنفيذ.

وذكر أن خطة فتح مضيق هرمز يمكن تنفيذها خلال يومين، وأنها تجري مباحثات مع وسطاء، لا سيما عبر قطر وباكستان، بشأن الخطة.

واعتبر أن إيران أظهرت استعدادها للوفاء بالتزاماتها الدبلوماسية، وأن على الإدارة الأمريكية من الآن فصاعدا اتخاذ خطوات ملموسة.

ولفت المسئول الإيراني إلى أن واشنطن أرجأت تنفيذ بعض شروط بلاده إلى موعد لاحق، محذرا من أن استمرار هذا النهج سيمنع الطرفين من التوصل إلى أي اتفاق.

وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة قد تسعى إلى إساءة استغلال المسار الدبلوماسي لكسب الوقت والتمهيد لشن هجوم جديد، مطالبا واشنطن أولا بتقديم الضمانات اللازمة لتنفيذ جميع الشروط الإيرانية.

وردا على سؤال بشأن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية داخل إيران، أكد غريب آبادي أن بلاده لن تسمح للوكالة بالوصول إلى تلك المنشآت حتى تنفيذ شروط طهران وإنهاء الحرب بصورة دائمة.

وتشمل الشروط السبعة التي نقلتها طهران إلى واشنطن رفع الحصار البحري، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات أحادية الجانب، ومنح إعفاء من القيود المفروضة على تصدير النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، وبقاء المواد النووية داخل البلاد، وإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، فيما ردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول المنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات لا تزال متعثرة بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.